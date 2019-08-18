عمسيب: انهارت كذبة تجمع المهنيين وعشرات القصص.. شلة من أربعة أشخاص تتحكم في صفحة وتتلاعب بمصير السودان

أحد أعضاء مجلس تجمع المهنيين يخرج للعلن ويقول أن مجلس التجمع لم يختر طه عثمان أسحق للمجلس السيادي .. أذا كان مجلس التجمع لم يختر مرشح التجمع فمن الذي فعل ؟.
أنهارت كذبة تجمع المهنيين .. أنهارت عشرات القصص عن مؤسسة .. عن عمل مؤسسي .. عن روح جديدة .. عن جيل جديد ..
يمكننا تلخيص كل ذلك بجمل قصيرة .. شلة من أربعة أشخاص .. تتحكم في صفحة .. و تتلاعب بمصير السودان ..
وسيظل سؤال الشرعية الذي نطرحه شوكة في حلق كل الكاذبين .. الشرعية الوحيدة هي شرعية الصندوق .. لأنها شرعية يمكن قياسها و الأخذ بها .. و لأنها شرعية يمكن أن يبنى عليها وطن .. و لأنها شرعية يمكن بها أن تقيم مبدأ المحاسبة و الشفافية ..
قلت من قبل أن الأنقاذ بكل صلفها و تسلطها ظلت تعاني أزمة شرعية .. بحثت عنها بأنتخابات و أتفاقيات سلام و حوار وطني ..الخ .. و مع ذلك و حتى سقوطها ظلت تبحث عن ذات الشرعية التى لم توجد أصلآ .. لعنة اﻻنقلاب لا تمحى .. و لا تسقط بالتقادم ..
علينا أن نقولها بالمعنى الممتلئ للعبارات .. الشرعية الوحيدة تأتي من الناس عبر الوسائل التى أرتضتها البشرية لحسم صراعاتها بعيدآ عن عنف الشوارع و فوضاها ..
شرعية الصندوق تعطى صوتآ الى أولئك الذين لا يرغبون بالتعبير عن أنفسهم بالشتم و بالتخوين و المواكب .. أو أولئك الضعفاء غير القادرين على تنظيم أنفسهم في كيانات قادرة على أوجاع نخبة الفيسبوك .. الصندوق يعطى الحق لمنسيين كثر كي يكون لهم الحق و لأول مرة لأختيار من يمثلهم .. و نحن أذ نمنحهم حق التصويت و الأن و فورآ فنحن نمنحهم قوة هذه الأصوات .. نجعل لهم وزنآ و قيمة .. أعتقد أن هذه المسألة هي لب الأحتجاج و جوهره ..
هولاء الكاذبين قالوا مدنية بمعنى “ضد عسكرية ” فجاؤوا بعسكري .. قالو حكومة مستقلين .. و جاؤوا بحزبيين .. قالوا حكومة قائمة على الكفاءات و جاؤوا بحكومة محاصصات .. الخ .. هولاء الناس كاذبون .. نهمون للمناصب .. متعجلون للذة الحكم .. و سيكونون عائق جديد أمام أي مشروع تداول سلمي للسلطلة .. سيحولون الديموقراطية الي مسخ شائه كما فعلوا و يفعلون منذ الأستقلال .. حتى يبغضها الناس ..
علينا أن ننهي هذه المسألة .. نحن نرفض هذا الأتفاق كليآ .. نرفض فترة أنتقالية طويلة . نرفض حكومة حزبية .. نرفض حكومة محاصصات .. نرفض أن توقع السلام حكومة غير منتخبة و لا تمثل الناس .. نرفض هذا الخطأ الكبير الذي يرتكب بحق السودانيين ..
عبد الرحمن عمسيب