سيدي مولاي الاصم اسمح لنا نحن افراد الحركة الاسلامية ان نعيش في وطنكم السودان وان تمنحنا حق العيش والتنقل والتملك
سيدي مولاي الاصم اسمح لنا نحن افراد الحركة الاسلامية ان نعيش في وطنكم السودان وان تنمحنا حق العيش والتنقل والتملك
سيدي الاصم هل تعلم ان جنوب السودان اصبح دولة ذات سيادة ومعترف بها دوليا بعد نتيجة إستفتاء بنسبة 99% وان مشكلة الجنوب لم تولد مع الانقاذ كما تدعي فهي منذ العام1955 اي قبل الاستقلال وان حق تقرير المصير منح لهم اول مرة في العام 1988 ابان عهد الديمقراطية الثالثة اتفاقية قرن الميرغني وهل تعلم ان مفوضات نيفاشا التي منحتهم حق تقرير المصير بعدالحاح الوفد المفاوض الذي يتكون حينها من محمد يوسف مصطفى مؤسس تجمع المهنيين وياسر عرمان القيادي بقحت.
سيدي الاصم هل تعلم ان الجنائية التي اشرت اليها في خطابك غير معترف بها من جانب القادة الأفارقة الحضور
سيدي الاصم هل تعلم بان المحاور التي تتدعي بان البشير اقام معها علاقات لتثبيت حكمه هي السعودية التي ذهبت حافيا ومختبي لسفارتها بالخرطوم ووفدك المرافق والامارات التي لم تنقطع منها وفود الحرية والتغير
سيدي الاصم كيف لكم ان تدعون ان الانقاذ كانت ذات نعرة قبلية وعنصرية وتسحبون التعايشي لذات السبب فاولا عليكم ان توطنوا شعارتكم في انفسكم وتعيشها واقع بدل الخداع .
سيدي الاصم الم تقولوا من قبل بان تجمع المهنيين لن يشارك في اي من مستويات الحكم لماذا اذا الدفع بطه حسن اسحق عضو التجمع في المجلس السيادي ولماذا المشاركة في التشريعي اما هي كانت كذبة وخدعة كسابقة ان الحكومة حكومة كفاءات متوافق عليها قبل 11 ابريل وبعدها حكومة تونها قحت ام انها مثلها ومثل خرق الوثيقة الدستورية التي لم يجف حبرها عندما بينتوا ان رئيس القضاء يرشح من جانب القضاء فكان الترشيح من قوى الحرية والتغير في خرق واضح وصريح لبنود الوثيقة.
اخيرا سيدي عليك ان تشرك الحركة التي بفضلها اصبحت تقرأ م يكتبه الاخرين لك فكان عليك ان تذهب وتتعلم فن الكتابة او الارتجال من شيخ حسن او بروف غندور او مصطفى عثمان او شيخ عصام البشير او. او .او.
عبدالعزيز فتح الرحمن احمد
18/8/2019