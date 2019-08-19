أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأثنين الموافق 19 أغسطس 2019م
الانتباهة:
ترشيحات ”السيادي” تضرب تجمّع المهنيين
وفاة ”46″ وانهيار آلاف المنازل بسبب السيول
إجراءات ضد والٍ سابق حول تبديد أراضٍ
جهة مجهولة تشتري كميات من الدولار
ترّقب واسع لأولى جلسات المعزول
حمدوك في الخرطوم.. الشيوعي:”مطبات” ونصوص”ملغومة” في الوثيقة الدستورية
آخر لحظة:
التحقيق مع نافع واستئناف محاكمة البشير اليوم
الشيوعي: لا مانع من مشاركة رموز بالإنقاذ في الحكومة
مصرع وإصابة”143″ بسبب السيول والأمطار وتجدد أزمة الخبز
الأمطار تؤجل مباراة المريخ وملوك الشمال
الصيحة:
مكوّنات بـ”التغيير” تتهم ”المهنيين” بالردة والنكوص عن العهود
استئناف محاكمة البشير اليوم وسط إجرءاتٍ أمنية مشدّدة
مقتل وإصابة”16″ من المسيرية في كمين لمتفلتين جنوبيين بالميرم
الجريدة:
مرقص وبرطم يتنافسان على المقعد رقم ”11″ في السيادي
مخالفة قانونية في تعيين مساعدي النائب العام
مقتل وإصابة ”142″ شخصًا وتأثر ”16″ ألف أسرة بسبب الأمطار
قوى التغيير تقدّم مرشحيها لمجلس السيادة ومرقص العضو رقم ”11″
مواطنون بالكلاكلة يشكون انعدام الخبز
السوداني:
خلافات داخل تجمّع المهنيين وطه عثمان يعتذر عن ”السيادي”
موسى فكي لـ”السوداني”: قرار وشيك برفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي
البشير يمثّل أمام المحكمة اليوم
ولي العهد السعودي يهاتف البرهان وأحمد ربيع
النيلين
1 التعليقات
Osman elsheikh
2019/08/19 at 11:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
الانتباهة حب العسكر بكاءا على أطلال البشير بن أخت المؤسس والرضا بالمعرفة لمن فاته اللحم.لو ما عجبتكم مدنيااااااااو من الأصم اقبلوها من سعادة الفريق ياسر عطا