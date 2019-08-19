البشير يمثل أمام المحكمة

وضعت زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر حداً للتكهنات بوجودها خارج البلاد حينما سجلت زيارة برفقة أبنائها للبشير بمعتقله بسجن كوبر لتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى.
وقال مصدر لـ(السوداني) إن سلطات السجون منحت أسر المعتقلين السياسيين إذناً لزيارتهم إبان عطلة العيد، وحصرتها على زوجاتهم وأبنائهم فقط، مبيناً أن الزيارة حدد لها ربع ساعة، وأضاف المصدر أن زوجة الرئيس المخلوع زارته برفقة أبنائها لمدة ربع ساعة داخل غرفة بقسم (الشرقيات) المخصص للسياسيين، هيئتها إدارة السجن لاستقبال الزوار.
في سياق آخر كشف مصدر آخر عن قيام جلسة محاكمة البشير اليوم في موعدها عند الساعة التاسعة صباحاً بمعهد التدريب القضائي شرق الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، موضحاً أن الحالة النفسية للبشير جيدة، مؤكداً حضوره للمحكمة لبدء محاكمته.
الخرطوم : محمد أزهري
صحيفة السوداني
1 التعليقات
جنرال💡
2019/08/19 at 11:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
ماذا عن فساد وداد بابكر في بنك امدرمان الوطني و منظمة سند
لماذا لا تحاكم هي ايضا
البشير يواجه تهم كثيرة جدا فبأي تهمة يحاكم اليوم
اذا قالوا قروش اليوم الاخير معناها ما حادين و قاصدين ما عنده تهم اخرى و في الحالة دي نطالب بمحاكمته على الهواء مباشرة على مجازر الحرب و الفساد و العمالة لقطر و الامارات و السعودية و تقويض الحكم