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سياسية

2019/08/19

2019/08/19


رفع العقوبات الأمريكية تتصدر أجندة لقاء الدقير وبوث



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تصدرت قضية رفع العقوبات الأمريكية، وحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أجندة مقابلة رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، مع المبعوث الأمريكي دونالد بوث الذي استقبله الدقير بمكتبه بالخرطوم، أمس الأحد.
وتناول الدقير مع الدبلوماسي الأمريكي التطورات السياسية التي يشهدها السودان، وعملية انتقال السلطة إلى حكومة مدنية.

وناقش دونالد بوث مع عمر الدقير كيفية تطوير العلاقات السودانية الأمريكية والدفع بعملية السلام والاستقرار إلى الأمام، والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلاد. كما ناقش اللقاء قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

صحيفة السوداني

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1 التعليقات

      1. 1
        Osman elsheikh

        2019/08/19 at 12:04 م (UTC 2) رابط التعليق

        لو تعنى أو تضيف شئ لحولت الدقير إلا الدقر اعترافا بنضاله وكما لم يضر تصغير ابى هريرة فإنه ليس بضار الدقير
        كسرة: كانت المقارنة من باب التأصيل ومدنىاااااااااو

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