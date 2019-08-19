القيادة الأمنية في السودان تتفقد المناطق المتأثرة بالأمطار بجولة على متن طائرة مروحية

بناء على توجيهات عاجلة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي قام الفريق أول ركن جمال عمر عضو المجلس العسكري الانتقالي رئيس لجنة الأمن والدفاع بجولة على متن طائرة مروحية في مناطق الفكي هاشم والخليلة والجيلي يرافقه فيها مديرو أجهزة الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة.
وتجيء الجولة بهدف تفقد الأوضاع بتلك المناطق بعد تعرضها للأمطار والسيول يوم الإثنين.
ووقف اللواء ركن أحمد آدم محمد آدم معتمد محلية بحري اليوم على أعمال إصلاح الجسر الرئيسي الواقي لمدينة الجيلي من الناحية الشرقية والذي تضرر من جراء السيول والأمطار القادمة من خور (ديري و الكنجر) التي اجتاحت المنطقة.
وأشاد المعتمد بشباب المنطقة وتصديهم لمياه السيول، وقال إن المياه كانت فوق طاقتهم فتدخلت المحلية بالآليات وتم توريد الردميات لاحتواء الموقف، موجها إدارة البنى التحتية بمعالجة الشرخ الذي حدث بالجسر، واعدا بمخاطبة غرفة طؤارئ الخريف بالولاية وإدارة الدفاع المدني بوضع التحوطات اللازمة وتوفير المعدات والآليات لمجابهة مثل هذه الحوادث مستقبلا، كما تفقد المتضررين بحي ابوصالح وواوسي وسط، واعدا بتوفير الخيام والمشمعات لهم، واطمأن على موقف الأمطار والسيول بمناطق الفكي هاشم وواوسي، مضيفا أن الأمطار اجتاحت مدرسة الجيلي الثانوية ومركز صحي الجيلي وأحياء الدشيناب والشمامير وابوصالح التي تضررت كثيرا.
يذكر أن مياه الأمطار قد ارتدت جراء التعديات على المصب الرئيسي من قبل المزارعين مما أدى لتضرر الجسر.
الخرطوم 19-8-2019(سونا)