فيديو: لؤي محترم يحذر من مؤامرة قادمة وإطلاق رصاص من كتائب الظل على من يهتفون (مدنياااااو)

حذر الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي الممثل السوداني لؤي محترم – حذر الثوار مما اسماه بالعنصرية والانصرافية موضحاً بأن هناك مؤامرة يعد لها المجلس العسكري حيث قال :(المجلس العسكري دا والله العظيم عندو مؤامرة ).
وأضاف محترم بأن كتائب الظل ما زالوا أحراراً طلقاء 🙁 يا اخوانا ديل كتائب الظل ذاتهم .. يا أخوانا والله انهم طلقاء واحرار) وذلك خلال مقطع درامي يظهر من خلاله بعض الشباب يهتفون بالمدنية وهم في غفلة من تحذيراته حتى تطلق عليهم كتائب الظل الرصاص وترديهم قتلى.
ووجد المقطع الدرامي صدى واسعاً من قبل رواد المواقع الذين أشادوا بالفكرة التي ذهبت إلى توعية الثوار حيث كتب معلق قوله: ( اكثر واحد بقدم محتوى 90٪صحيح حاصل او يحصل ربنا يصلح حال الوطن ويهدي النفوس والناس تنظر للوطن فقط) بينما قال اخر:(في عنصرية غريبة جداً جداً وراها المجلس العسكري الجنجويدي والمؤتمر الشعبي والجبهة الثورية وشكلو في مؤامرة فعلاً).
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
وليد
2019/08/20 at 1:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلام تلاقيط
ياخ قوموا لي حكومتكم وشوفوا شغلكم وبطلوا الدراما والفتن، خليك محترم يا ولد وقول كلام عدل.
شنو الممثل البتكلم في حاجات زي دي؟ وقاعد وين ده؟ في ناس بشوفوا كلامك عن الشعبي والثورية هو العنصري رأيك شنو؟