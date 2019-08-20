نشطاء يطالبون تجمع المهنيين بإعتماد لوشي المبارك عضو لمجلس السيادة السوداني

شهدت الأيام الماضية إعتراضات واسعة على الأسماء المرشحة لمجلس السيادة السوداني من قبل قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين حيث كشف مجتمع السوشيال ميديا أنهم ينتمون لأحزاب سياسية معروفة وهو ما يخالف ما اتفق عليه بأن يكون المرشحين أكفاء ومستقلين.
ونشطت مجموعات مختلفة على وسائط التواصل في ترشيح أسماء مختلفة ووجدت الإعلامية ونجمة السوشال ألاء المبارك الشهيرة بلوشي من يطالب بترشيحها لمنصب عضو مجلس سيادي من العديد من نشطاء الوسائط.
وأعاد النشطاء خبر عن وقفة قوية للوشي مع الثورة السودانية في شهر ديسمبر من العام الماضي، نصه (فقد خرجت لوشي وعلى غير عادتها بتدوينة قوية أبرزت فيها صورة الرئيس البشير مكتوب عليها “مطلبنا واحد الان.. إرحل” وقالت: المرة الاولى صبرنا والتانية صبرنا والثالثة كذلك.
وتابعت: ولكن أن يصل الحال بسفك الدماء بكل هذه السهولة, عذرا هنا أنا أحتج, واستشهدت نجمة قناة سودانية 24 بالآية القرانية: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا).
وختمت حسناء الاعلام السوداني تدوينتها التي وجدت عليها إشادات كبيرة وتم تداولها على نطاق واسع بالهاشتاق الأشهر في السودان (#مدن_السودان_تنتفض).
وطالب العديد من النشطاء تجمع المهنيين السودانيين بإعتماد ترشيح لوشي لمنصب عضو في مجلس السيادة نسبة لشجاعتها وبطولتها أيام عهد الرئيس المعزول عمر البشير وكذلك فهي غيرة منتمية لأي حزب وتمثل جيل الشباب.
الخرطوم/ريم منصورمالنيلين