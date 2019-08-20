قادة الحركات يصلون جوبا ويلتقون سلفاكير

بدأ جوبا إجتماع موسع لقادة الحركات المسلحة تحت رعاية ومبادرة رئيس الجنوب .
ووصل الى العاصمة الجنوبية رئيس الجبهة الثورية مني أركو مناوي ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار ويتوقع انضمام رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو ورئيس حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي الهادي إدريس .
وذكر المتحدث بإسم الجبهة الثورية محمد زكريا أمس أن اللقاء استجابة لدعوة جوبا وطرح رؤيتها في مايتعلق بالسلام .
وبحسب صحيفة الإنتباهة أوضح أن الرئيس سلفاكير يبذل جهوداً لإلحاق الحلو وعبد الواحد نور بالإجتماعات لجهة أن وحدة قوى الكفاح المسلح ملحة في ظل هذا الظرف الدقيق .
الخرطوم ( كوش نيوز )