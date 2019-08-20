الأطباء : رفض العسكري لرئيس القضاء إنتكاس خطير

قالت لجنة الأطباء المركزية إن إعتراض المجلس العسكري على تعيين عبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء يعد إنتكاساً خطيراً على خيارات الثورة .
ودعت لجنة الأطباء في بيان مشترك مع نقابة الأطباء الشرعية ولجنة الإستشاريين والإختصاصيين أمس قوى الحرية والتغيير والشعب للوقوف خلف خيار تعيين عبد القادر رئيساً للقضاء وعدم التراجع عنه مهما تطلب الأمر أو إقتضت الظروف.
وبحسب صحيفة الإنتباهة أشارت الى أن تعيين قاض عادل على رأس القضاء أهم مكتسبات الثورة وأساس التغيير والمحاسبة وبناء الدولة الجديدة .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
محمد عثمان
2019/08/20 at 10:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
على الحرية والتغيير توضيح نصوص الاتفاق الوارد في الاتفاقية حول هذا الامر وعدم اثارة الفوضى والبلبلة اذا كان من حق الحرية والتغيير تعيين القاضي حسب نصوص الاتفاق مافي مشكلة لكن ان تقوموا بالتوقيع على ان تعين رئيس القضاء بواسطة الهيئة القاضئية وبعد ذلك عمل الفوضى هذا غير مقبول …….. النكوص عن الاتفاقية الموقعة تعنى الفوضى
جلاب
2019/08/20 at 12:51 م (UTC 2) رابط التعليق
بعد اعلان وتوقيع الوثيقة الدستورية هل المجلس العسكري مسؤول عن تعيين الموظفين.ما هذه البلبلة وعدم الالتزام بالقانون. بعدين انتو قلتو مدنية لماذا المجلس العسكري يعين ليكم.