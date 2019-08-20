الصادق المهدي: قادرون على معالجة الخلاف مع الحركات المسلحة

كشف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي عن مشاورات مع الحركات المسلحة لمعالجة الخلاف واستصحاب رؤيتها في ترتيبات المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن الخلاف يمكن معالجته بالحوار واللقاءات المباشرة.
وأكد المهدي في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، قدرتهم على معالجة الخلافات مع الحركات المسلحة وإعطاء السلام أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، باعتبار أن هناك حكومة جديدة قائمة على نظام مدني ديمقراطي، وزاد: “سنتصل بجميع الحركات المسلحة للوصول لرؤية موحدة لتحقيق السلام بالبلاد”.
وأكد المهدي أن السودان دخل مرحلة جديدة فيها فرصة كبيرة لتحقيق سلام شامل وعادل.
صحيفة السوداني