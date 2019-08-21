عبد الحي يوسف يصدر بياناً حول اتهام البشير له بالمحكمة

عقب إدلاء المتحري بأقوال الرئيس السابق البشير في محضر التحري أمام المحكمة ومن ضمن اعترافاته أقر بأنه تصرف في المبلغ مثار التهمة التي يمثل فيها بأنه قام بصرف جزء من المبلغ على قناة طيبة التي يملكها الشيخ عبد الحي يوسف، فانتشر أمس نشر في الوسائط التقنية والمواقع منسوب للشيخ عبد الحي قال فيه إن البشير تبرع لقناة طيبة بمائة وستون ألف دولار فقط، ولأننا نستقي للحقائق من مصادرها وبعد فشلنا في لقاء عبد الحي يوسف اتصلنا بشخصية مقربة جداً منه وطرحنا له أنفسنا حتى يسهل لقاءنا به، ولكنه تهرب بكل أسف، وحتى الاتهامات طلبنا منه أن يحولها لشيخ عبد الحي ليرد عليها، وجاءنا بعد فترة وقال إن الشيخ عبد الحي سيصدر بياناً بعد ثلاثة أيام، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
Sudani
2019/08/21 at 1:35 م (UTC 2) رابط التعليق
سيصدر وليس يصدر يا مضللين
بلد الخير
2019/08/21 at 4:49 م (UTC 2) رابط التعليق
الشيخ مقدور عليه ….
بس شوفو لينا أخو الزعييييييم ما برضوا المتهم مسلمه كاش وقدره
ول شنو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا ناس مشكلة السودان ليست في بشير او غيره… هو حكم بطريقة كان يشوفها صحيحة…
الان في حكام جدد وبطريقة جديده ….
وما تنسوا انه القضاء الان نزييييه وكل مجرم سينال ما يستحق.