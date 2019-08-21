الأمة: التغيير اختارت اعضاء (السيادي) بالمحاصصة

أقر حزب الأمة القومي بان اختيار اعضا{ المجلس السيادي من قبل قوى الحرية والتغيير تم بالمحاصصة, متهماً جهات بالضغط على التغيير للمشاركة الحزبية في المجلس, واصفاً ذلك بالتجاوز الذي يتنافى مع الوثيقة الدستورية.
وقطع أمين المكتب السياسي للحزب محمد المهدي لصحيفة آخر لحظة بعدم وجود أي ضرورة تدفع باختيار تلك الأسماء نسبة لتوفر الكفاءات المستقلة, وفي وقت طالب فيه بالاعتذار للجبهة الثورية التي رفض طلبها بالمحاصصة في المشاركة في تكوين السيادي.
الخرطوم: (كوش نيوز)
4 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
sawah sudani
2019/08/21 at 1:25 م (UTC 2) رابط التعليق
الأمة الحزب اليهودي العنصري الكهل النتن
انتظروا الثورة القادمة ثورة قطع رؤوس الديناصورات
و اقتلاع جذور القاذورات و العنصرية و الحكم الملكى الفساد المتوارث فى البلاد
sawah sudani
2019/08/21 at 1:26 م (UTC 2) رابط التعليق
الأمة الحزب اليهودي العنصري الكهل النتن
انتظروا الثورة القادمة ثورة قطع رؤوس الديناصورات
و اقتلاع جذور القاذورات و العنصرية و الحكم الملكى و الفساد المتوارث فى البلاد
طارق
2019/08/21 at 2:25 م (UTC 2) رابط التعليق
قلنا من البداية إن الحرية ةالتغيير والمهنيين إنتهازيون ولصوص ثورات وسيسقطون قريبا بثورة شعبية لأن الحديد لازال ساخنا.
الزعيم
2019/08/21 at 7:05 م (UTC 2) رابط التعليق
أقر حزب الأمة القومي بان اختيار اعضا{ المجلس السيادي من قبل قوى الحرية والتغيير تم بالمحاصصة, متهماً جهات بالضغط على التغيير للمشاركة الحزبية في المجلس, واصفاً ذلك بالتجاوز الذي يتنافى مع الوثيقة الدستورية@@@
طيب ما هي وضعيتكم وثقلكم وانتم اكبر كتله جماهيريه ف التغيير
ده كلام بدينكم
هل انتم تمومه جرتق
ام ديناصورات
ام كمبارس
وضع الجميع قليل من الثقه فيكم ك حزب وطني ديني وسط اليسار
فبعتوا الدين ف الوثيقه
ربما ان الامام الصادق ليبرالي غير جدير بقياده حزب ديني كبير ك الامه وهو بذلك يقلل من مكانه حزب الامه