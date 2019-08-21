اتهامات لـ(العسكري) بالتنصل من اتفاق الشرق

شنّ رئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية د. عبد القادر ابراهيم هجوماً عنيفاً على المجلس العسكري على خلفية قراره بتكوين لجنة تسيير لصندوق إعمار شرق السودان.
واكد بأن هذا القرار يخالف نصوص اتفاقية الشرق والمرجعيات التي تحكمها وبحسب صحيفة آخر لحظة اعتبر رئيس حزب الشرق ان هذا الأمر يعني تنصل المجلس العسكري من اتفاقية شرق السودان, وقال سنخاطب الدولة الراعية للاتفاق وهي دولة اريتريا لاطلاعها على هذه التطورات الخطيرة على حد وصفه. مؤكداً بان هذا القرار معيب وسيزيد من حالة الاحتقان الموجودة لدى مواطني شرق السودان وستترتب عليه تداعيات كارثية, كاشفاً عن وجود نية مبيتة لاستهداف اتفاق شرق السودان, وأضاف ما الداعي اصلا لتكوين لجنة تسيير في ظل وجود هياكل تدير الصندوق بكل كفاءة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
1 التعليقات
ود دكام
2019/08/21 at 12:31 م (UTC 2) رابط التعليق
يا شاطر اتفاق الشرق ( صندوق الأعمار ) الصرف يتم فيهو زي صرف بشه كبير من علمكم السطو أرحموا أهلكم ما تشبعوا وليه تذكر أريتريا يعنى تهديد أمشوا أريتريا الآن نحنا الشعب مسؤولون عن إدارة دولاب الدولة الحصة عمل مع الحساب زمان كان عمل بلا حساب .