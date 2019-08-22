نيكولا لـ(الإنتباهة): أنا سودانية قبل أن أكون مسيحية

طالبت عضو المجلس السيادي رجاء نيكولا عبد المسيح الشعب بالصبر من أجل حلحلة جميع المشاكل. وقالت رجاء لـ(الإنتباهة) أمس «نطلب من الشعب أن يصبر علينا لأن ما حدث من تخريب خلال ثلاثين عاماً لا يمكن إصلاحه في ثلاث سنوات»، وقطعت بالدخول في برنامج مكثف من الاجتماعات المتواصلة لإيجاد حلول لكافة المشاكل التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن.
وأشارت نيكولا الى أن أبرز أولويات المرحلة الانتقالية تتمثل في إيقاف الحرب والعمل على رفع مستوى الاقتصاد والتنمية من خلال تحقيق السلام والعدالة وزادت (نريد أن نرفع من شأن البلد). ورفضت رجاء أن يكون تمثيلها في السيادي لجلب حقوق الطوائف المسيحية وأوضحت أن حقوق المسيحيين محفوظة وفقاً للدستور. وأردفت (أنا سودانية قبل أن أكون مسيحية).
الصيحة
1 التعليقات
Kaka
2019/08/22 at 8:37 م (UTC 2) رابط التعليق
الحصه وطن.
بالتوفيق للجميع