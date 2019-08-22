ضباط يطالبون البرهان بتحويل عبدالمطلب إلى الإقامة الجبرية

علمت (آخر لحظة)، عن لقاء جمع رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان مع عدد من الضباط بشأن رئيس الأركان السابق الفريق أول هاشم عبدالمطلب المتهم بقيادة محاولة انقلابية، وقالت المصادر إن الضباط طالبوا البرهان بتحويل هاشم من الاعتقال إلى الإقامة الجبرية بمنزله، وأوضح أن البرهان طمأنهم خيراً بعد أن تهدأ الأوضاع الراهنة،
ولفت المصدر إلى أن محاكمة عبدالمطلب والضباط المتورطين معه في المحاولة الانقلابية خلال الأيام المقبلة، وكشف عن سماح السلطات لأبنائه بالإفطار معه يوم العيد بمقر اعتقاله بفندق خمسة نجوم يتبع لمؤسسة نظامية، وأشار إلى أن عبدالمطلب منع من استخدام التلفون ومشاهدة التلفزيون، وسمح له بقراءة القرآن والصلاة مع الضباط المعتقلين معه.
آخر لحظة