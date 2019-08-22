دقلو يلتقي عضو لجنةالعلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهورى اليوم، نائب رئيس لجنة العلاقات والتعاون الاقتصادي لشرق إفريقيا بالبرلمان الألماني (يوهانس زيلي) برفقة السفير الألماني بالخرطوم السفير أولرييش كلوكنر.
وأوضح السفير الألماني في تصريح صحفي أن الاجتماع كان مثمرا ومفيدا، مشيرا إلى أن زيارة عضو البرلمان الألماني تكتسب أهمية خاصة هذه المرة كونها جاءت في وقت مهم بالنسبة للسودان وأصدقاء السودان.
وقال السفير الألماني إن عضو البرلمان جاء ليتعرف على نوع المساعدة التي تستطيع أن تقدمها ألمانيا للسودان خلال هذه المرحلة، موضحا أن بلادة تطمح في فتح صفحة جديدة من التعاون مع العهد الجديد في السودان. وكشف السفير الألماني عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الألماني للخرطوم خلال الأسبوعين القادمين.
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