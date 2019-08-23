موجة من الغضب وسط أفراد هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات.. رددوا “حقنا بس”

أبدى أفراد وجنود هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، سخطهم على مدير الجهاز الفريق أبو بكر دمبلاب، الذي جاء ليبلغهم أمس (الخميس) بقرار نقلهم إلى الدعم السريع.
وقالت مصادر موثوقة لـ(باج نيوز) إن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” أرسل عميد برفقة ضباط آخرين لإبلاغ الجنود بقرار نقلهم إلا أنهم رددوا في وجهه هتافات وذلك في مقرهم الكائن في حي الرياض بالخرطوم.
وأشارت المصادر إلى أن مدير الجهاز بعد الواقعة وصل إلى المقر إلا أن الجنود أبدوا سخطهم على مدير الجهاز لموافقته بنقل الأفراد إلى الدعم السريع باعتبار أنهم قضوا فترة خدمتهم في الجهاز وكان من الأولى استيعابهم في إدارات مختلفة أو إعطائهم حقوقهم وتسريحهم من الخدمة.
وأقيل مدير هيئة العمليات الصادق الجزولي من منصبه خلال الفترة الماضية.
وتقدر أعداد أفراد هيئة العمليات بـ(13) ألف مقاتل، 7 آلف منهم تقريباً في ولاية الخرطوم.
الخرطوم: باج نيوز