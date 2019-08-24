الأمم المتحدة تضع (15) ولاية سودانية في قائمة الطوارئ

وضعت الأمم المتحدة (15) ولاية سودانية، على قائمة المناطق التي بحاجة لمُساعداتٍ عَاجلةٍ من آثار السيول والفيضانات.
وقالت الأمم المتحدة حسب (إرم نيوز) أمس، إنّ (45) شخصاً لقوا حتفهم، وأُصيب نحو (194) شخصاً، وأُتلفت حوالي (37) ألف منزل بولايات السُّودان المُختلفة جَرّاء هُطُول الأمطار والفيضانات منذ يوليو الماضي.
وتَوقّعَ الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس ليركا في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، استمرار موسم الأمطار في السودان حتى أكتوبر المقبل، وأعرب عن قلقه من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات المفاجئة، وأشار إلى أنّ ولاية النيل الأبيض هي الأكثر تَضَرُّراً، ولفت إلى أنّ سُكّان (15) من أصل (18) ولاية في السودان بحاجةٍ عاجلةٍ إلى مأوى للطوارئ وغذاء، وخدمات صحية ومياه نظيفة، إضَافَةً إلى مُكافحة ناقلات الأمراض للحد من انتشارها.
الصيحة
1 التعليقات
حر الراي
2019/08/24 at 6:00 م (UTC 2) رابط التعليق
ظني
انه انذار من القهار الجبار مالك الملك وبالذات اصوات الرعد المزلزله القويه
وثيقه لم تنصر الله ماذا سوف تتوقعون
حتي اهل التمرد يبدو ندواتهم ببسم الله وايات من كتاب الله….
ذباب وباعوض ما اظن مر علي البلاد من قبل….. اسعار لم نراها ولا ف الاحلام ….اخلاق من البعض متدنيه لم نقراء عنها…..
حذار يا عسكري راجع نفسك ووثيقتك ….ماركوس اليهودي الملحد وجود افكاره وانصاره خطر عظيم ومسبب ضخم للكوارث والفتن والحروب ….انذار من الجبار……الحذر الحذر…العبث ف الدين في بلاد مؤمنه شؤم عظيم…