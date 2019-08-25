“الحرية والتغيير” تُسلِّم قائمة الوزراء غداً و”حمدوك” يُعلن حكومته الأربعاء

تُسَلِّم “قِوى الحُرية والتّغيير”، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك غداً الاثنين، قائمة بأسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية والمناصب التنفيذية في الحكومة الانتقالية، على أن يُعلن التشكيل رسمياً الأربعاء.
وقال عُضو لجنة الترشيحات بـ”الحُرية والتّغيير” الماحي سليمان حسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ اللجنة المُكلّفة باختيار المرشحين أكملت أكثر من (90%) من مهامها وما زالت اجتماعاتها مُستمرة، على أن تكتمل الترشيحات خلال ساعات، وأكّد أنّ المجلس القيادي لـ”الحُرية والتّغيير” سَيُعقد في العاشرة صباح اليوم اجتماعاً مطولاً للتّداوُل حول الأسماء المُرشّحة لحسم وإجازة القائمة النهائية، وأضاف أنّ “قائمة الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية ستُسلّم إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك صباح الاثنين بواسطة اللجنة، وسيقوم السيد رئيس الوزراء باختيار وزراء حكومته من بينهم”.
وأوضح الماحي أنّ الكُتل المُكوّنة لـ”الحُرية والتّغيير” اختارت الأسماء المُرشّحة لشغل الوزارات وفقاً لشروط التأهيل والكفاءة للمَنصب، بواقع ثلاثة أسماء لكل وزارة، وأكّد أنّ رئيس الوزراء سيمنح يومين لتقييم المُرشحين وفقاً للمعايير الموضوعة قبل أن يُعلن حكومته رسمياً يوم 28 أغسطس الحالي، وأوضح أنّ من بين المَعايير الممنوحة لرئيس الوزراء هي المقابلة الشخصية للمُرشحين لتقييم التركيبة الشخصية للمُرشح من حيث البدن والشكل والهيئة، ولم يستبعد الماحي أن يكون من بين المُرشحين مُنتمون سياسياً لكن بشرط أن تنطبق عليهم شروط الكفاءة والتأهيل، وأضاف: “بعض الأحزاب تدفع مُنتسبين إليها بقبعات أخرى لكنهم غير ظاهرين، أمّا القيادات المعروفة فليست من بين المرشحين”.
وكشف سليمان عن تحديد (5) مجالس عُليا مُتخصِّصة بدلاً من الوزارات، وهي “المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للحكم الاتحادي، والمجلس الأعلى للسياحة، والمجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف، والمجلس الأعلى للإعلام والثقافة”.
الخرطوم (كوش نيوز)