الأخبار > سياسية > التغيير : (بقايا النظام السابق) التحدي الحقيقي أمام حكومة حمدوك
الأقسام :

سياسية

2019/08/25

2019/08/25


التغيير : (بقايا النظام السابق) التحدي الحقيقي أمام حكومة حمدوك



شارك الموضوع :

قطعت قوى الحرية والتغيير أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة المقبلة برئاسة عبد الله حمدوك يبقى ( بقايا النظام السابق ) ، وقال القيادي بالحرية والتغيير محمد الأمين عبد العزيز ، لقناة الحرة أن أطراف الدولة العميقة بدأت تحرك أطرافها لإثارة القلاقل برفع الأسعار ، وإفتعال أزمات النقص الحاد في الخبز والوقود وإثارة النعرات القبلية ، كما حدث بالأمس في بورتسودان ، وأضاف قائلاً من الصعب القضاء عليهم ، فهم مسيطرون على كثير من مفاصل الدولة ، وأعتقد أن الخيار الأمثل أمام حكومة حمدوك القادمة هو تفعيل سيادة القانون ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بقوات الشعب بشكل فوري وبحسب صحيفة آخر لحظة .

الخرطوم ( كوش نيوز )

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.