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سياسية

2019/08/25

2019/08/25


جهاز المخابرات يمنح خيارات لمنسوبي هيئة العمليات لتحديد مصيرهم


الجهاز -جهاز - الامن

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منح جهاز المخابرات العامة عدداً من الخيارات، لمنسوبي هيئة العمليات، في تحديد مصيرهم، وذلك بعد رفضٍ عام لقرار ضمهم إلى الدعم السريع.
وبحسب مصادر موثوقة تحدثت لـ(باج نيوز)، فإن من الخيارات المطروحة تمثلت في البقاء بجهاز المخابرات، الانضمام إلى الدعم السريع، أو الانضمام إلى الاستخبارات، أو التقاعد بالمعاش.

والتقى مدير الجهاز الفريق أبوبكر دمبلاب أمس بعدد من ضباط هيئة العمليات حيث تم تنويرهم بالخيارات المقترحة وتبليغها للأفراد.
وذكرت المصادر أنه تم تصميم استمارة يتم تعبئتها بواسطة الأفراد ليحدد كل شخص رغبته.

صحيفة السوداني

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