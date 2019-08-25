الانتباهة تكشف إسم أقوى المرشحين لمجلس الاعلام

تُسلم الحرية والتغيير رئيس الوزاء عبد الله حمدوك قائمة المرشحين للوزارت تحوي “60” اسماً بواقع ثلاثة مرشحين لكل وزارة اليوم. وقال عضو لجنة الاختيار بقوى الحرية والتغيير الريح السنهوري لـ”الإنتباهة” أمس، إنه سيتم تسليم رئيس الوزراء قائمة المرشحين غالباً اليوم بُغية مراجعته الاسماء واختيار “20” مرشحاً ليشغل كل منهم وزارة بعينها.
في السياق علمت “الإنتباهة” من مصادر مطلعة عن موافقة ثلاثة من مكونات قوى الحرية والتغيير الخمس على تولي الصحافي فيصل محمد صالح رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، بينما لم تحدد اثنان من مكونات التحالف الذي يضم “قوى الإجماع الوطني، تجمع المهنيين، نداء السودان، التجمع الاتحادي المعارض، المجتمع المدني” مصيرهما من ترشيح فيصل لمجلس الإعلام حتى أمس.
الانتباهة