الحكومة بالأربعاء .. وحمدوك يكشف عن خطة لمحاربة الفساد

تسلم قوى الحُرية والتغيير، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك غداً قائمة بأسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية والمناصب التنفيذية في الحكومة الانتقالية على أن يعلن التشكيل رسمياً الأربعاء، وقال عضو لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير، الماحي سليمان، لـ “سودان تربيون” أمس إن اللجنة المكلفة باختيار المرشحين أكملت أكثر من 90% من مهامها ولا زالت اجتماعاتها مستمرة على أن تكتمل عملية الترشيحات خلال ساعات، وأكد أن المجلس القيادي لقوى الحُرية والتغيير سيعقد عند العاشرة من صباح اليوم اجتماعاً مطولاً للتداول حول الأسماء المرشحة لحسم وإجازة القائمة النهائية، وأضاف “قائمة الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية ستسلم إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك صباح غدٍ بواسطة اللجنة،
وسيقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء حكومته من بينهم، وأوضح أن الكتل المكونة لقوى الحُرية والتغيير قامت باختيار الأسماء المرشحة لشغل الوزارات وفقاً لشروط التأهيل والكفاءة للمنصب، بواقع ثلاثة أسماء لكل وزارة، وأكد أن رئيس الوزراء سيمنح يومين لتقييم المرشحين وفقاً للمعايير الموضوعة قبل أن يعلن حكومته رسمياً يوم 28 أغسطس الجاري، وكشف سليمان عن تحديد 5 مجالس عليا متخصصة بدلاً عن الوزارات، وهي “المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للحكم الاتحادي، والمجلس الأعلى للسياحة، والمجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف، والمجلس الأعلى للإعلام والثقافة”.
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