السفير السعودي يقدم مساعدات إنسانية بودرملي والجيلي

في مبادرة وجدت استحسان الشعب السوداني وسكان منطقة ود رملي والجيلي زار الأحد سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان الأستاذ علي بن حسن جعفر منطقة ود رملي والجيلي المتأثرة بالفيضانات الأخيرة حيث وقف علي حجم الأضرار الواقعة عليهم وقام سعادة السفير بتقديم عدد مقدر من الخيام والسجادات والمواد التموينية وقام بتدشين مخيم صحي متكامل لمقابلة احتياجات متضرري الفيضان.
من جانبهم عبر المواطنين عن شكرهم وسعادتهم للزيارة الكريمة من سيادته للتخفيف عليهم ومواساتهم في ضررهم وأكدوا بان ما تقدمه السعوديه من دعم متواصل للسودانيين يعبر عن معدنهم الاصيل وأخلاقهم الكريمة تجاه الشعب السوداني.
واستقبل جموع المواطنين طاقم السفارة بالتهليل والتكبير والذبائح معبرين عن شكرهم وتقديرهم لهم.
الخرطوم 25-8-2019(سونا)