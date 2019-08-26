بالصور: شعار “المؤتمر الوطني” يقاسم “حمدوك” في الظهور خلال أول مقابلة تلفزيونية

لفتت “الشجرة” التي قاسمت رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، في الظهور مصاحبة له عند (الزووم ان) أثناء حديثه خلال اول حوار له بتلفزيون النيل الأزرق، يوم السبت بعض رواد مواقع التواصل.
وإن عدها البعض مصادفة “محضة” ضمن الديكور، إلا أن بعض شديدي الحساسية من معارضي النظام السابق أثارت انتباههم.
والشجرة هي شعار حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً، كما كانت رمزاً للرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال الانتخابات التي جرت قبل أربع سنوات.
وكان “حمدوك” قد ظهر في أول مقابلة تلفزيونية مساء السبت تناول فيها رؤيته في مختلف القضايا.
وقال: أنه سيعمل مع فريق، وليس بشكل شخصي، واتفق مع قوى التغيير على برنامج لثلاثة أعوام.
وزاد بقوله: “أعلم أن المهمة التي أوكلت إلي صعبة وعظيمة، ولكني سأعمل مع الشعب السوداني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان”.
وتابع أن “الاقتصاد لا يعمل في فراغ، ويحتاج لبيئة حاضنة، ورأي عام داعم”، وقال إن الاقتصاد في عهد النظام السابق كان اقتصاد حرب، لذلك الأولية في القصوى هي إيقاف الحرب وتحقيق سلام دائم.
ويعول غالب الشعب السوداني على “حمدوك” في إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية، ويراهنون على كفاءته في إنتشالهم من أزماتهم.
الخرطوم (كوش نيوز)