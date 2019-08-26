المؤتمر الشعبي: أعضاء السيادي والوزاري حكام لجمهورية الخرطوم

صوب حزب المؤتمر الشعبي انتقادات لموقف مجلس السيادة ورئيس الوزراء بشأن أحداث بورتسودان. ودق الحزب ناقوس الخطر تحذيراً من مغبة تطور النزاع في بورتسودان إلى حرب أهلية أسوأ من رواندا وبورندي. وقال الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان لـ (الإنتباهة) أمس, إن عدد القتلى قارب (300) قتيلاً وفقا لقوله, وحرق ألفي منزل.
وشن إدريس انتقادات لموقف المجلسين السيادي والوزاري, وقال: (كأن الأحداث خارج السودان وأنها لا تعنيهما في شيء).
وأضاف قائلاً: (هم كحكام جمهورية الخرطوم ومشغولون بالمحاصصات حول السلطة). ودعا إدريس لاستقدام قوات نظامية من خارج المدينة للفصل بين الطرفين المقتتلين.
الخرطوم: ندى محمد
صحيفة الإنتباهة
1 التعليقات
حر الراي
2019/08/27 at 2:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
ربما الحصه تسخين…
ربما الخلود لماركوس…
ربما تسخين ف البورت…..
ربما تسخين ف وادي هور…..
ربما غدا تسخين هناك……….
ربما بعده هناك……………..
ربما ان فشل مخطط استلام البلاد ايام الاعتصام اقلق مضاجع القوم…
ربما هذا مخطط جديد…
لان السياسه قذره علينا توقع اي شئ
من اجل ان لا ندمع ونندم غدا كعلي عثمان ونقول خدعونا….
لا توجد خدعونا الان في عالمنا بحول الله
توجد الان فقط ارموا قدااااااااااام