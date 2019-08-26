مناوي: ثورة ديسمبر تعرضت لقرصنة

قال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، إن ثورة ديسمبر تعرضت لقرصنة سياسية. ووصف مناوي بحسب (سودان تربيون) الاتفاق بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري بأنه بني على محاصصة بالكامل لتقاسم الحقائب الدستورية ووظائف الخدمة العامة بعيداً عن الشعب. وانتقد مناوي لدى مخاطبته العرض العسكري عبر خطاب مسجل، الاتفاق حول هياكل المرحلة الانتقالية، قائلاً: (إنه اتفاق محاصصة بالكامل من شأنه أن يخصص أكثر من (1400) وظيفة دستورية وبالخدمة المدنية، وشركات القطاع العام سيتم توزيعها بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري بعيداً عن الشعب والكفاءات التي يقولونها).
صحيفة الإنتباهة
2 التعليقات
tango
2019/08/26 at 11:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
اسكت يا بتاع البنشر
ابو عبد الله
2019/08/26 at 12:15 م (UTC 2) رابط التعليق
بعد الجلوس الحكومه والحركات المسلحه فى خلال 6 شهور الاولى لاحلال السلام العادل علي ربوع السودان فى حاله تعنت الحركات المسلحه لحمل السلاح يجب مطالبه المحكمه الجنائيه الدوليه بادراج قادة حركه التمرد مجرمى حرب ومحاكمتهم صدقنى لو تم ادراج قادة التمرد فى الجنائيه مع الرئيس السابق عمر البشير لكان الحرب انتهى من زمان لكن لمأرب اخري من الغرب لم يتم ادراج هولاء