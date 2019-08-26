تسليم أعضاء “السيادي” عربات ماركة “انفينيتي”

علمت (المصادر) برفض أحد أعضاء المجلس السيادي من جانب المدنيين مرافقة حرس خاص له، في وقت تسلم فيه جميع أعضاء السيادي العربات المخصصة لهم أمس الأحد ماركة (إنفنتي)، وتمت بالقصر الجمهوري الإجراءات البروتوكولية من تخصيص حراسات شخصية للأعضاء وتسليم العربات، فيما تتم اليوم عملية توزيع المكاتب للأعضاء بالقصرين.
الخرطوم: سوسن محجوب
صحيفة السوداني
3 التعليقات
محمد عثمان
2019/08/26 at 2:45 م (UTC 2) رابط التعليق
يا بختكم مين زيكم ماشة معاكم باسطة اسرحوا وامرحوا انها في الاخرة خزي وندامة الحساب تقيل يوم لاينفع مال ولا بنين كم سعر الانفنتي ليه ما تركبوا الاكسنت حقت جياد
sudani
2019/08/26 at 3:23 م (UTC 2) رابط التعليق
انفنيتي مره واحده واستلمتوها طواالي ومافي واحد رفض او اعترض هههه قبل ما نعمل اي حلول لازمات البلد او نجيب دم الشهداء اسا لو ادوهم برادو مالا مش كفايه بيكون تمنها نص انفنيتي البلد وضعها ما بستحمل لا زلت اتذكر ريس ارجواي خوسيه البرتو رفض اي مخصصات وسايق عربيته الفلوكس واجن القديمه الواحد خايف من تنازل لتنازل لحدي ما يحصل الخايفين منو
الكوشى
2019/08/26 at 7:31 م (UTC 2) رابط التعليق
الكفيل الخليجى ما قصر