فيديو: مفاجأة صادمة للكنداكات من قيادات قوى الحرية والتغيير

أوضحت الأستاذة سوسن حسن الشويه رئيسة المنظمة النسوية بأنهن كنساء تفاجأن بأن بعض مؤسسات قوى الحرية والتغيير ليس بها تمثيل للنساء حيث قالت: (كل الأجهزة القيادية في قوى الحرية والتغيير إذا فيها سيدة يمكن تكون واحدة أو مافي وهي مسألة بالنسبة لينا صادمة جداً) مشيرة إلى تأثير المرأة القوي في الحراك والمظاهرات والاحتجاجات التي أحدثت التغيير وساهمت بصورة كبيرة في سقوط النظم البائد.
ومن جهة أخرى نددت الشوية بقانون النظام العام موضحة بأنه كان من الأسباب الأساسية لخروج النساء في التظاهرات حيث وصفته بالقهر والإذلال في قولها:(قانون النظام العام سبب كمية من القهر والإذلال للنساء بشكل كبير جداً و أنا دا بعزي خروج النساء للمظاهرات دا للذل الكتير الشافوه) ، مشيرة إلى أن بعض الممارسات من السلطات كانت تمارس سطوتها حتى على الأجنبيات قائلة : (الخواجيات كانوا بقولو ليهم كدا يطلعوا البشكير يختوا في راسهم كذا).
الخرطوم (كوش نيوز)