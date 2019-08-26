(التربية): امتحانات الشهادة السودانية قائمة في موعدها مارس 2020

تَمَسّكت وزارة التربية والتعليم العام، بقيام امتحانات الشهادة السودانية في موعدها مارس 2020، وطالبت الولايات بتوفيق أوضاعها في تحديد موعدٍ لامتحانات الأساس، على ألا تنقص أيام الدراسة المحددة بـ (186) يوماً.
وأوضح مدير المشروعات بالوزارة د. محمد سالم في منتدى (إعلاميون من أجل الأطفال) يوم (الإثنين)، أنّ استئناف الدراسة قرار سيادي ينتظر أن يصدر من المجلس السيادي بحسب ما قامت ذات الجهة بتعليق الدراسة.
من جانبه، استعجل الأمين العام لائتلاف السُّوداني للتعليم للجميع، المجلس السيادي باستئناف الدراسة، وحذّر من ضياع العام الدراسي على الطلاب، وطالب باستمرار العملية التّعليميّة وإتاحة الظروف المُناسبة، كما طالب وزارة التربية بتهيئة البيئة المدرسية للطلاب.
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