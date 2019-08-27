والي الخرطوم: معاش الناس يمثل أولى اهتماماتنا

أكد والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد، أن معاش الناس يمثل أولوية قصوى من جملة الخدمات التي تقدمها الولاية.
وشدد لدى ترؤسه اليوم (الثلاثاء) الاجتماع الموسع الذي ضم مدير هيئة أمن الولاية والأمين العام لحكومة الولاية ومدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة الصناعة والتجارة واتحاد المخابز وممثلين لشركات توزيع المواد البترولية، شدد على أهمية الرقابة على توزيع حصص الدقيق والغاز المخصصة لولاية الخرطوم والتأكد من وصولها للمخابز التي يتم دعمها من الدولة لعدد 47 ألف جوال من الدقيق و240 طناً من الغاز موزعة على 1659 مخبزاً على مستوى الولاية لتخفيف العبء المعيشي من كاهل المواطن.
وأكد الوالي دعمة لغرفة الدقيق بالولاية وإضافة اتحاد المخابز لها حتى تقوم بدورها لتوزيع الدقيق بعدالة لكافة المخابز لمحليات إلى ذلك وجه الوالي بأن يرافق أفراد من الأمن العربات الخاصة بتوزيع الدقيق من المطاحن إلى الأفران بالإضافة لتكوين لجنة تعمل على حصر المخابز العاملة والمعطلة واحتياجاتها من الدقيق والغاز بصلاحيات واسعة للتدخل السريع عند حدوث أي عجز لإنهاء ظاهرة الصفوف أمام المخابز والتأكد من استخدام الدقيق المدعوم للأغراض المخصص لها.
كما أمن الاجتماع على تفعيل القوانين والتشريعات بمحاسبة الوكلاء وأصحاب المخابز المخالفين للضوابط التى وضعتها الولاية فيما يختص بانسياب سلع الخبز وتوفيرها لكل مواطن.
وكشف الوالي أن معاش الناس يمثل أولوية قصوى من جملة الخدمات التي تقدمها الولاية، مشيراً لمتابعته المباشرة والميدانية لكافة المواقع التي تقدم الخدمات والعمل على معالجة أوجة القصور ومحاسبة أصحاب النفوس الضعيفة.
الصيحة