سقوط أشجار كبيرة بشارع النيل يعطل حركة المرور

أدى سقوط ثلاث أشجار (مهوقني) كبيرة بشارع النيل اليوم (الثلاثاء) إلى تعطيل حركة المرور لأكثر من ثلاث ساعات.
وحسب (المكتب الصحفي للشرطة)، أن سقوط تلك الأشجار واحدة أمام بوابة فندق كورنثيا، وأخرى قبالة أمانة حكومة الولاية، وثالثة أمام صالة مارينا أدت ألى تعطيل حركة السير بشارع النيل.
وبذلت قيادة المرور برئاسة مدير الإدارة العامة للمرور اللواء شرطة طارق عطا ، ومدير دائرة مرور ولاية الخرطوم، ومدير العمليات بمرور الخرطوم، جهوداً كبيرة لإزالة الأشجار واستئناف حركة المرور.
وتم تنفيذ العمل بالتنسيق مع إدارة الغابات ووزارة البنى التحتية ومحلية الخرطوم، حيث تم نشر منسوبىي شرطة المرور فى عدة تقاطعات إضافية حتى تعود حركة السير إلى طبيعتها.
الصيحة