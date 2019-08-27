القائمة النهائية والمُجازة لترشيحات الوزراء والمجالس المُتخصصة من قبل قوى الحرية والتغيير

تحصل “باج نيوز” على القائمة النهائية للمُرشحين للمقاعد الوزارية في الحكومة الإنتقالية المُرتقبة.
وكان قد أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك استلامه عصر اليوم الثلاثاء” قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرّية والتغيير، وتضم القائمة (٤٩) مرشحاً ومرشحة لعدد (١٤) وزارة و (١٦) مرشحاً ومرشحة لعدد (٥) مجالس وزارية متخصصة.
ورشحت قوى التغيير لوزارة الخارجية “عمر بشير منيس ـ عمر قمر الدين إسماعيل ـ عمر محمد أحمد الصديق”.
وزارة المالية والاقتصاد .. “إبراهيم أحمد البدوي ـ د. حسن بشير محمد نور ـ د. محمد شيخون”.
وزارة الصحة .. “أكرم على التوم ـ الطيب جادين ـ سارة عبد العظيم حسنين ـ د. عبد الرحيم محمد علي”.
التربية والتعليم .. “محمد الأمين التوم ـ محمد إبراهيم على فضل الله ـ د. الطاهر عبد الله قمر ـ إبتسام إبراهيم كرار”.
الصناعة والتجارة .. “بكري علي أحمد ـ كمال الدين الطيب يس الإمام”
الطاقة والتعدين .. “عادل علي إبراهيم ـ د. عوض باب الخير إبراهيم ـ صالح ميرغني صالح ـ عمر محمد صالح بادي (كهرباء) “.
الري والموارد المائيه .. “ب ياسر عباس محمد علي ـ منصور محمد مردس ـ إبراهيم محمد خدام”.
الزراعة والموارد الطبيعية . “د. معاوية يحي بابكر ـ عبد المنعم علي قسم السيد ـ عبد الله عيسي زايد”.
الثروة الحيوانية والسمكية .. أمل عمر بخيت العوض ـ شادية أحمد محمد اللازم ـ حنان عبد المولي أبشر الفضل ـ محمد فضل أحمد فضل”.
البني التحتية والنقل .. “بلة البكري ضو البيت ـ نزار عبد السلام صالح ـ مضوي الطريفي دفع الله”.
التنمية الاجتماعية والعمل “لينا الشيخ محجوب ـ سامية الهادي النقر ـ وصال حسين عبد الله ـ نجدة منصور أدم”.
العدل .. “إبتسام سنهوري الريح ـ د. د.عثمان محمد الحسن حاج علي ـ د. محمد عبدالسلام الأزيرق ـ نصر الدين عبد الباري”.
الشباب والرياضة .. ” د.محجوب سعيد محجوب ـ محمد جعفر سيد أحمد قريش ـ ماجد محمد طلعت فريد ـ ولاء عصام البوشي ـ سارة جادالله جبارة”.
وزارة مجلس الوزراء .. “مدني عباس مدني ـ أبوبكر حسن باشا ـ إسماعيل محمد علي وادي”.
أما بشأن ترشيحات المجالس المتخصصة شملت القائمة عدد من الأسماء على النحو التالي
مجلس التعليم العالي .. “ب . أحمد حسن الجاك ـ د. سامي محمد شريف عبدالله ـ د. سليمان محمد دبيلو ـ د. هشام محمد النور”.
مجلس الثقافة والإعلام .. “فيصل محمد صالح ـ د. الوليد أحمد علي الخليفة ـ زينب عبد الرحم أزرق”.
مجلس الشؤون الدينية والأوقاف .. “نصر الدين مُفرح ـ محمد المُنتصر إزيرق ـ أحمد الطيب زين العابدين ـ السماني سعد الدين الشيخ برير”.
مجلس الحكم المحلي .. “د.يوسف أدم الضي ـ وصال علي الطاهر حسن ـ عبدالله محمد محمد أحمد”.
الخرطوم: باج نيوز
1 التعليقات
Osman elsheikh٠
2019/08/28 at 1:59 م (UTC 2) رابط التعليق
وقفت عند مرشح الشئون الدينية الأزرق متمنيا له التوفيق والرجل قامة من قامات اسلام السودانيين وهو الامين العام لرابطة التصوف
لا يستقيم الظل والعود أعوج
وقد كانت سنوات الإنقاذ امتداد واسلام نميري الذي قال عنه الصادق المهدى عندما نصبوا مديري إماما للمسلمين (نصبوا علينا أمام لا يعرف الستات تصلى ام عصام)
وااسفاي على مذهب الإمام مالك إلي كان المذهب الجامع لأهل السودان ايام الشيخ عوض الله صالح مفتى الديار السودانية والقارئ صديق احمد حمدون يتابعه د.عبدالله الطيب كان ذلك فى زمن يؤدى الناس زكاتهم للفقراء والمساكين والخلاوي دون أن يكون هناك ديوان أو عاملين عليها أو غاصبين لها
اذا صلح دين الناس صلح باقى شئونهم