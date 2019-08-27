يعني كيف مافي وزارة اتصالات وتكنولوجيا معلومات؟

”إن العلم والتكنولوجيا والابتكار ضرورات وليست ترفاً بالنسبة للبلدان الخمسين الأشد فقراً في العالم”· (اونكتاد)….
من الغريب الا تكون الاتصالات وتكنولجيا المعلومات من ضمن الوزارات المعلنة في الهيكل الوزاري المقترح والمعلنة حاليا ونتمنى ان يمكن تداركه…الهيكل الوزاري المقترح يعكس جانبا من رؤية واضعيها للدور اللذي يمكن ان تلعبه هذه الوزارة في دعم الاقتصاد وفي التنمية ويبدو ان النظرة قاصرة…الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات من الوزارات المهمة جدا في باب التنمية وهي مؤكده ومعتمدة في اغلب الدول و والمنظمات على رأسها منظمة الامم المتحدة للتنمية (اونكتاد ) ..برنامج الاتصالات وتقنية المعلومات للتنمية ICT4D , وهي مورد عظيم في تنمية الدول الفقيرة…ووضعها داخل هيكل اداري لاحد الوزارات لن يوفر لها الزخم المطلوب للقيام بدورها.
وفي السودان تمثل هذه الوزارة عصب التغيير…ليس اقلها توطين صناعة التقنية والبرمجيات وهو الباب الاعظم حاليا في الاقتصاديات الحالية والمستقبلية… صناعة تكنلوجيا المستهلك تمثل ٥،٢ % من الناتج القومي الامريكي في سنة ٢٠١٥ …وتطور ذلك لتساهم شركة مثل ابل ب ٥% من الناتج القومي الاجمالي للولايات المتحدة و ١% من الناتج الاجمالي العالمي (تخيل ١% من انتاج العالم ) في ٢٠١٨ …انظر حرب امريكا التجارية الصين (هواوي ) اذن نحن نتحدث عن صلب الاقتصاد…واذا كانت الفترة المتوقعة لدخول صناعات التكنلوجيا بعيدة نوعا ما..فان صناعة العقول ..صناعة البرمجيات برعايتها ستدعم الاقتصاد بشكل عالي جدا…دولة الهند مثلا ثاني اكبر مصدر للبرمجيات بعد الولايات المتحدة ..وتصنع ٤٠% من برامج تشغيل الموبايلات في العالم…ومهندسيها ومبرمجيها على رأس اكبر الشركات العالمية..نقلتها التقانة الي الاعلى بسرعة فائقة..تقانة غير مكلفة…كل ذلك بفضل استراتيجية واضحة ورعاية للتقانة…كذلك انظر تجربة كينيا في الزراعة واستخدام التكنلوجيا.
وفي السودان من الاهداف القريبة المفترض ان تقوم بها هكذا وزارة هي اكمال الحكومة الالكترونية..بما توفره من زيادة الايرادات..ضبطها..ورفع كفاءة الاداء الحكومي وتيسير حياة المواطنين…وغيرها الكثير.
وايضا يمثل قطاع الاتصالات حاليا احد ابرز القطاعات في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصاد على علاته… زيادة تغطية خدمات هذه الشركات و تجويد خدماتها وفق رؤية من خلال اجهزة تنظيم اتصالات مدعومة جيدا من قبل الدولة هو امر يمس اكبر قطاع مستهلك …من مؤسسات وافراد.
اذن نحتاج الي رؤية استراتيجية شاملة ومتابعة لاستخدام التقانة في جميع مناحي الاجهزة الدولة وفق خطة مدروسة..باعتبار انها عامل مهم جدا في التطور السريع..
يا ق ح ت ..انشاءلله نكون غلطانين وتكون دي واحدة من الوزارات الحنسمع بيها…واذا العشرين وزارة حاكماكم…ادمجوا الزراعة والثروة الحيوانية…ياخي دي ثورة قامت بالاتصالات…وقطع الانترنت و vpn.
بقلم
عثمان أحمد