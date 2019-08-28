أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2019م
الوطن:
إلغاء قرار براءة مدير المؤسسات العلاجية في عهد مأمون حميدة
مسجل التنظيمات: النقابات مستمرة حتى 2021م
قرار مرتقب بفتح المدارس والجامعات
حمدوك: استلمت قوائم لـ (49) مرشحاً للوزرارت
السوداني:
قيادي بـ”قوى الحرية” ينشر بالخطأ ترشيحات الوزراء
“السيادي” يحيل قضية فتح المدارس إلى رئيس الوزراء
تدوين (139) بلاغاً في مواجهة “البشير” ورموز نظامه
الصيحة:
مسؤول أمريكي: سنواصل التفاوض مع “حميدتي” و”حمدوك”
رئيس الوزراء يتسلم أسماء (65) مرشحاً للوزارات ويُؤكد الالتزام بالمعايير
مجلس السيادة يُحيل أمر فتح المدارس إلى رئيس الوزراء
المجهر:
“حمدوك”: تسلمت (65) مرشحاً سيتم اختيار (19) منهم للحكومة الانتقالية
النيل الأزرق يقطع طريق “الخرطوم – مدني” في الجدية الثورة
وصول (700) جندي لتعزيز الأوضاع الأمنية بمدينة بورتسودان
االإنتباهة:
(65) مرشحاً لـ(14) وزارة و(5) مجالس أمام “حمدوك”
(الإنتباهة) تنقل تفاصيل مأساوية من “أم رمتة”.. فيضان نهر عطبرة يلتهم (10) قرى
آخر لحظة:
اعتقال مدير منظمة الشهيد وإعفاء أمين صندوق الإسكان
“حمدوك” يتسلم (49) مرشحاً لاختيار (14) وزيراً
قتلى وجرحى بسبب تجد أحداث بورتسودان
الأهرام اليوم:
“قوى التغيير”: “الشعبي” تمسك بالسفينة حتى غرقت وكيف يشارك في برنامج هو ضده
“حمدوك” يستلم قائمة من (49) مرشحاً من قوى التغيير لـ(14) وزارة و(5) مجالس متخصصة
صوت الأمة:
“حمدوك” يتسلم (49) مرشحاً لـ(14) وزارة
“صوت الأمة” تنشر قائمة الوزراء المقترحين للحكومة
أمريكا تحدد شرطين لرفع السودان من قائمة الإرهاب
الدار:
مجلس السيادة يناقش مسألة فتح المدارس
محاكمة متهمين بقتل امرأة والعثور على جثتها بمكب نفايات بالخرطوم
ابن يقتل زوج والدته بالجزيرة
“حمدوك”: استلمت ترشيحات الوزراء المقدمة من “الحرية والتغيير”
نظامي يطلق الرصاص بقسم الولادة بأم درمان
اليوم محاكمة المتهمين بقتل المعلم أحمد الخير
أخبار اليوم:
النائب العام يصل بورتسودان ويتسلم تقرير الاحداث الدامية .
مجلس السيادة يناقش لائحة الاعمال وفتح المدارس .
حمدوك يتسلم قوائم الترشيحات للوزارات والمجالس المتخصصة .
الشعبي : سنعارض الحكومة الانتقالية منعاً (لدكتاتورية جديدة) .
اللجنة التمهيدية لأسر شهداء ثورة ديسَمبر تعد ملفات (١٢٦) شهيداً .
النيلين
1 التعليقات
Osman elsheikh
2019/08/28 at 2:41 م (UTC 2) رابط التعليق
الشعبى سيعارض الانتقالية منعا لديكتاتورية جديدة
ذكرتني نكتة جحا الذي تحرش به الأطفال وحتي يصرفهم أشار إلى منزل جميل آخر الشارع وقال لهم البيت داك فيه وليمة ولما جري الأطفال لادراك الوليمة المزعومة عمنا جحا جري خلفهم حتى يدرك الوليمة التى حول أن يخدع بها
الأطفال
ناس الشعبى فاكرين الشعب السودانى ويغفر لهم انهم هم الذين اتوا بانقلاب الإنقاذ الديكتاتورية الاسوأ فى تاريخ السودان
حقيقة ضربنى وبكى وسبقنى اشتكي