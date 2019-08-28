عضو بـ”السيادي”: أجهزة النظام السابق استنزفت موارد البلاد

اتهم عضو المجلس السيادي صديق تاور أجهزة النظام السابق باستنزاف موارد البلاد وامتصاص عرق جبين المواطن وتحويلها إلى مصالحهم الشخصية، موضحا أن أعضاء مجلس السيادي في بداية مرحلة جديدة وأمام محك صعب في بلاد تحيط بها الكوارث والأزمات من كل الجوانب.
وأكد تاور لدى تدشينه برنامج تحالف المنظمات التطوعية ووزارة الصحة بولاية الخرطوم لإصحاح البيئة أمس، أنهم في المجلس السيادي ورثوا كل الخراب الذي يحدث الآن من قبل النظام السابق، وأضاف: “وما يزال هناك أشخاص بأجهزة الدولة يتعمدون الخراب والدمار”.
وأقر تاور بأن البلاد أمام كارثة إنسانية حقيقية لا تخطئها العين المجردة، مشيرا إلى أن الكارثة شملت كل أنحاء البلاد.
صحيفة السوداني
1 التعليقات
محمد عثمان
2019/08/28 at 2:18 م (UTC 2) رابط التعليق
الموية تكذب الغطاس نشوف انتو حتعملو شنو فينا