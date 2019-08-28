(الكنداكات) يتغزلن في مرشح وزارة الزراعة ..!

تفاعل رواد التواصل الاجتماعي-بحسب موقع خرطوم ستار- مع بعض الصور المنتشرة بكثافة لمرشح وزارة الثروة الحيوانية ووزارة الزراعة الدكتور (حسام الدين عمر النصري) واقترح البعض” إسفيرياً” تنصيب الشاب في الوزارة بأسرع وقت ممكن، وحاز الأربعيني (حسام الدين عمر النصري) على أعجاب الكثير من حسناوات البلاد بعد تداول صوره بكثافة عقب ترشيحه لمنصب وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في الحكومة الانتقالية، وكان شرط رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأساسي في اختيار الوزراء هو الكفاءة، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعة بين الطرفين (المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير)، وتسابق رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإبداء إعجابهم بحسام الدين والتعبير عن مدى امتنانهم للرجل في حالة إشرافه على الوزارة مستقبلاً، وجاءت تعليقات الكنداكات في القروبات النسائية على مرشح وزارة الثروة الحيوانية على النحو التالي حيث قالت آلاء يحيى :(أيوا دي الزراعة والزارعنا غير الله اليجي يقلعنا)، وقالت أم حمودي:(الخضرة والماء والوجه الحسن) أما انشراح بلال فكتبت: (أيوا عايزين ناس لبِقه وفاهمه، وشكلها حلو وفي سن مناسب “الأربعين” دي بكون عندو خبرة ممتازة وعلم كافي يسمح له بخدمة وطنه).!
صحيفة السوداني