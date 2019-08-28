قنصل السودان بجدة: مشاكل حجاج ولاية الجزيرة سببها الضعف الإداري

أكد القنصل العام للسودان بجدة السفير عوض حسين أحمد زروق، نجاح حج هذا العام، لمصادقة المجلس العسكري على التحويلات المالية، وأشاد بالحكومة السعودية ممثلة في أمير مكة المكرمة لترتيب الموسم، فيما انتقد منسقية الحج والعمرة التي أوفدت عدداً كبيراً إلى المملكة للترتيب قبل الحج مما أدى لمنصرفات عالية في السفر والسكن والترحيل وغيره، وقال: “شخصان يكفيان لهذه المهام بدلاً من عشرة”.
ونوه القنصل في تصريح أمس، إلى مشاكل واجهت حجاج ولاية الجزيرة في السكن والكهرباء والمصعد، وأرجع ذلك للمنسقية التي اختارت السكن، ولم يكن بمقدور القنصلية التدخل لأن هنالك عقداً مبرماً بينهم، وقال: “في نهاية الأمر تقع على الحاج ويتحمل ذلك”. وطالب زروق المجلس السيادي باتخاذ قرار يحدد عدد أفراد المنسقية بالمملكة قبل تفويج الحجاج. ونبه إلى اختيار أمراء حج غير مؤهلين، يتم اختيارهم بالمعرفة من أجل المصلحة، وقال إن الضعف الإداري واضح في المشاكل التي واجهت حجاج الجزيرة، وحمل المسؤولية للإدارة، وقال إن هنالك حجاجاً واجهوا مشكلة في السكن بسبب مرافقة أقاربهم المقيمين، وأسماه بحج “الكباري”، ووصف ذلك بالفشل الإداري في السودان.
الصيحة
2 التعليقات
محمّد عوض سليمان - جده
2019/08/28 at 5:11 م (UTC 2) رابط التعليق
سعادة القنصل / عوض حسين
المشكله التي عان منها حجاج الجزيرة حدثت أيام وجود الحجاج بمني في الثامن من ذي الحجة الي الثاني عشر منه وتناولتها وسائل الاعلام السودانية في حينها وتحرك قادة رابطة الجزيرة بمخاطبة للتأكد من معانات الحجاج من الجهات الرسميه ، فاتصلت أنا شخصيا بالأخ أحمد سر الختم وأكد وجود نقص في المخيمات وسعي في الحصول علي مخيمين لتذليل المشكلة وكانت هنالك شكوي من وجود عدد من الحجاج المقيمين في مخيمات الحججاج القادمين من السودان ، وأعتقد أنها شكوي لا مبرر لها لأن الأمر في يد وادارة وتنظيم البعثة الادارية التي لا يصعب عليها منع غير الحاج من التواجد داخل المخيّم وتنظيم زيارة المقيمين لأهلمهم بطريقه حضارية
هنالك بعض الملاحظات الهامة سيتم ارسالهالهيئة الحج لأخذها في الاعتبار وعدم تكرار ذلك مستقبلا والاستفادة من خبرات المقيمين والاستعانة بهم اداريا بدلا من احضار اداريين من السودان ( هم في نفس الوقت حجاج )
المؤسف لم نسمع راي مسؤول فيما حدث لحجاج الجزيرة الا اليو م
( بعد رجوع الحجاج للسودان بأكثر من اسبوعين )
محمّد عوض سليمان
2019/08/28 at 5:23 م (UTC 2) رابط التعليق
أضف الي ذلك قام الأخ / عبدالرحيم الصديق رئيس رابطة الجزير ه بجده بزيارة لمخيمات الحجاج السوانيين بمني وقابل الأمراء الذين أكدوا له معانات الحجاج وأنهم عل استعداد لتوضيح ذلك للقنوات الفضائيه المرافقة للحج وأنه لا علاقة للمقيمن في المشكله
ختاما نتمني لحجاج السودان القبول والشكر والتقدير لكل من أسهم في خدمتهم خاصة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومته الرشيده ووزارة الحج السعودية التي ظلت تعمل علي تنظيم الحج كل عام بأساليب علمية متطورة كل عام ( يشهد لها كل العالم الاسلامي )
محمّد عوض سليمان / رئيس المجلس التشريعي لرابطة الجزيره بجده