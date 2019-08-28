المستوردون: البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية غير ملائم للمرحلة

انتقد الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين، البرنامج الإسعافي للسنة الأولى من المرحلة الانتقالية ووصف البرنامج بأنه غير الملائم للمرحلة.
وقال جلال الدين لدى مخاطبته ورشة برنامج “الإصلاح الاقتصادي التحديات والإجراءات المطلوبة” بدار الشرطة، اليوم (الأربعاء) إن البرنامج يعمل على إعادة القطاعات المتحكمة في القرارات الاقتصادية دون الجهات الرسمية المسؤولة عن ذلك .
وأوضح أن السياسات النقدية والمالية في البرنامج لا تتناسب مع المرحلة القادمة ووصفها بالسياسات الكارثية ونوه إلى أنها ستُحيل الوضع إلى أسوأ مما كان عليه سابقاً وستساهم في انهيار سعر الصرف.
وقال إن “الحديث عن إخراج بنك السودان يعكس عدم مهنية الرؤية لجهة أن دور البنك المركزي ضروري على أن يكون دون وصاية وزارة المالية ودون تدخل أي أيادي عابثه كما كان موجود في السابق”
وأشار إلى أهمية تثبيت مبدأ استقلالية بنك السودان باعتبار أن هدفه يتمحور في استقرار سعر الصرف وتثبيت الأسعار ولايمكن لأي كائن من كان ان يعمل على تهميش دوره.
وقطع جلال بأن السياسات المتبعة في مجال الصادر لاتؤدي هدفها الحقيقي بتنمية القطاع وتحقيق دورها المنوط بها.
وقال “لا يوجد صراع بين المستوردين والمصدرين ما نريده فقط لفت أنظار المسؤولين إلى أماكن الخلل في عملية التجارة الخارجية من أجل مصلحة الوطن”.
بدوره حمّل، الباحث، د. عمرو محمد عباس، الشركات العاملة في مجال القمح والمواد البترولية مسؤولية استيراد ها عبر التحويلات من البنوك الاأجنبيه لتحقيق الوفرة
وشدد على أهمية الابقاء على دعم السلع الاستهلاكية خلال العام الأول من عمر المرحلة الانتقالية على أن يبدأ رفع الدعم تدريجياً في العام الثاني ولفترة خمس سنوات.
باج نيوز