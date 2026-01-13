نهر النيل تدشن عمليات الصادر من الميناء الجاف بعطبرة

تم بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل يوم الاثنين تدشين أول عملية للصادر من الولاية عبر ميناء عطبرة الجاف .

وحيا الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبو قرون والي ولاية نهر النيل خلال مخاطبته احتفال تدشين أول شحنة من صادر البلح، المجهودات الكبيرة لوزارة المالية، مؤكدا أن الاتجاه نحو الصادر يمثل التخطيط السليم والنظرة المستقبلية في ظل الموارد والمنتجات الوفيرة التي تتميز بها الولاية.

وأشار إلى ضرورة فتح أسواق خارجية لتستوعب هذه المتتجات، معلنا أن العام الحالي سيشهد قيام المربع الصحي لصادر الحيوان من نهر النيل وقيام قرية الصادرات بالولاية لكل صادرات البلاد ومدينة الانتاج الحيواني وغيرها من المشروعات التي تعزز الصادرات بالاضافة لتهيئة البيئة للصادر ومواعين الصادر.

واعلن موافقته لطلب الجمارك بالولاية بانشاء سكن للضباط والجنود بالمحطة بالقرب من موقع العمل، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمواصفات والجودة لضمان المنافسة في الأسواق الخارجية.