ما شروط دخول الأدوية الطبية الشخصية إلى قطر

توضح الهيئة العامة للجمارك شروط دخول الأدوية الطبية الشخصية إلى قطر وإمكانية استيراد منتجات من الصين ونسبة الرسوم المفروضة عليها.

وبحسب “الأسئلة الشائعة” بالموقع الإلكتروني لـ”الجمارك” ورداً على سؤال “هل تخضع المنتجات التي أقوم بشرائها من الصين للرسوم الجمركية أم لا؟.. وإذا كانت تخضع ما هي النسبة المقررة على الملابس والحلى والحقائب والأحذية؟”، توضح الهيئة العامة للجمارك أنه مسموح باستيراد المنتجات من الصين بشرط ألا تكون من السلع والمنتجات المقلدة ويكون نسبة الرسوم عليها في هذه الحالة بواقع 5% من ثمن شراء السلعة أو المنتج.

وبشأن “هل يمكن دخول جميع أنواع الأدوية الطبية الشخصية؟”، تؤكد “الجمارك” أنه يمكن دخول الأدوية الشخصية مع وصفة طبية شريطة أن يكون الدواء غير مقيد أو ممنوع، كما يجب أن تكون الكمية بسيطة تتناسب مع الاستعمال الشخصي، وفي حالة وجود قيد يجب مراجعة الجهة المختصة بالدولة للسماح بدخوله.

الشرق القطرية