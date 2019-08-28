صديق تاور يستقبل السفير المصري حسام عيسى

قدم الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي شكره لجمهورية مصر العربية لدورها في المرحلة الماضية ودعمها للتفاوض الذي تم من خلاله التوصل إلى كافة الاتفاقات الخاصة بهياكل الفترة الانتقالية.
جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، سفير جمهورية مصر العربية السفير حسام عيسى الذي قدم له التهنئة بتشكيل المجلس السيادي ونيله عضوية المجلس.
وأكد السفير حسام عيسى في تصريح صحفي دعم وتأييد مصر الكامل للثورة السودانية ومواصلة دعمها لهياكل المرحلة الانتقالية في الفترة االمقبلة، مشيرا إلى أن الدعم سيكون في المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
وأعلن السفير المصري عن زيارات لمسؤولين مصريين للسودان في الفترة المقبلة، تعبر عن تأييد مصر للعهد الجديد. وأشار إلى أن هناك اتفاقا على استمرار اللقاءات الثنائية بين المسؤولين في البلدين من أجل إحكام التنسيق في العلاقات السودانية المصرية للوصول بها إلى مرحلة التكامل التام.
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