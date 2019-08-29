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سياسية

2019/08/29

2019/08/29


إفتتاح مبنى الملحقية العسكرية الاماراتية بالخرطوم



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أشاد السفير حمد محمد الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان ، بالعلاقات السودانية الإماراتية التي وصفها بالمتميزة والضاربة بجذورها في التاريخ ، مؤكدا أن العلاقات في تطور مستمر يشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية .

جاء ذلك لدى افتتاحه المبنى الجديد للملحقية العسكرية الإماراتية التي انتقلت إليه في المنشية بالخرطوم ظهر يوم الأربعاء ، محييا السودان في عهده الجديد ومرحبا بممثل القائد العام للقوات المسلحة السودانية ومرحبا في ذات الوقت بممثل قائد الدعم السريع اللذين شاركا في حفل إعادة افتتاح المبنى .

وتحدث ممثل القائد العام للقوات المسلحة السودانية مشيدا بالعلاقات المتطورة بين البلدين في شتى المجالات، مؤكدا المضي قدما بها إلى الأمام .

وشهد حفل افتتاح المبنى الجديد للملحقية العسكرية الإماراتية بالخرطوم عدد من سفراء الدول العربية إضافة إلى عدد من الملحقين العسكريين في عدد من السفارات العربية والأجنبية بالخرطوم .
الخرطوم 28-8-2019( سونا)

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