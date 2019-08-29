تحفظات رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على بعض المرشحين تؤجل إعلان الحكومة السودانية لمدة 48 ساعة

لخرطوم (د ب أ)- اتفق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع قوى الحرية والتغيير على تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية لمدة 48 ساعة، بعد أن أعاد حمدوك قائمة بأسماء بعض المرشحين لتقلد مناصب وزراية في حكومته إلى تحالف قوى التغيير.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء في تصريح مقتضب الليلة الماضية بأنه تم “الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وفق جدول زمني محدد”.
وطبقا للمصفوفة الزمنية المتفق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، كان من المقرر إعلان الحكومة الجديدة يوم أمس على أن تنعقد أولى جلسات مجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة مطلع أيلول/سبتمبر.
رأي اليوم