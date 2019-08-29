إرجاء إعلان الحكومة

بإرجاء إعلان أسماء الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة، وفيما أفاد مكتب رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن اتفاقاً قد تم بين قوى الحرية والتغيير ورئيس مجلس الوزراء لمراجعة قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وذلك وفق جدول زمني محدد، قال قيادي بقوى الحُرية والتغيير، إن الجدول الزمني يسير بصورةٍ جيدة حتى الآن ولم يتبقَّ فيه شيء سوى إعلان أسماء الوزراء وأداء القسم، مؤكدًا أن الأمر سيحدث بحلول مطلع سبتمبر.
من جانبه التأم اجتماع أمس بين رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك ولجنة قوى الحُرية والتغيير، وقال عضو باللجنة لـ(السوداني) إن الـ(4) مجالس المتخصصة ستصبح وزارات ليكون العدد الكلي للوزارات ٢٠ وزارة.
وأشار مصدر إلى أن لجنة الترشيحات في حالة انعقاد دائم للإجابة على أيّ سؤال أو معلومة يحتاجها رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمرشحين.
السودانى