مفاجأة باجتماع هولندا لقادة المعارضة بجنوب السودان

علمت (الإنتباهة) ان قيادات حكومية تعمل مع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت اجرت اتصالات واثنت على خطوة اجتماع العاصمة الهولندية امستردام الذي بدأ اعماله (الخميس) وينتهى اليوم بين قادة الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام المنشط بين الرئيس سلفاكير والدكتور رياك مشار، وأكدت مصادر أمنية ان قيادات حكومية رفيعة المستوى ساهمت في دعم انعقاد الاجتماع في هولندا كخطوة اولى للاتحاد والتنسيق بين الحركات المسلحة،
ويعد الاجتماع الاول من نوعه لمعارضين مسلحين ضد الرئيس سلفاكير ميارديت في جوبا في دولة اوربية يتحالفون لاسقاط النظام ، ويخشى ان موافقة تلك القيادات الحكومية سوف تسهم بشكل سريع الى اسقاط النظام في جوبا من الداخل ، في السياق نفسه يشارك في الاجتماع الفريد من نوعه رئيس جبهة الخلاص الوطني الجنرال توماس سيريلو سواكا والجنرال وييي دينق أجاك وممثلي الجبهة المتحدة التى يقودها الجنرال فول ملونق اوان ، ويبحث الاجتماع اقامة جبهة موحدة ضد النظام في جوبا.
الإنتباهة