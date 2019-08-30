تصريحات مثيرة لقيادات الحرية والتغيير حول مساواة المرأة بالرجل

تمسك القيادي بتجمع المهنيين مولانا اسماعيل التاج بوجهة نظره الداعية لمساواة المرأة بالرجل في الشهادة أمام المحاكم. ورفض التعليق لـ (الانتباهة أون لاين) على ردود الأفعال التي ثارت حول آرائه، مشيراً إلى أنه سيدفع بوجهة نظر للترابي مماثلة. وقال مولانا اسماعيل: (سأقوم بارسال فيديو للترابي حول شهادة المرأة).
من جانبه أكد القيادي بالحزب الجمهوري وقوى الحرية والتغيير حيدر الصافي استنادهم علي الأسانيد الدينية التي تؤكد مساواة المرأة مع الرجل. وقال أن الميثاق الدستوري مبني علي المواطنة، وأنه لايمكن أن تكون النساء خلف الرجال في عهد الثورة. ولفت الصافي إلى أنهم في الحزب الجمهوري يعتمدون على الأسانيد الدينية التي تؤكد أن المرأة مساوية للرجل في أصول الدين. ودعا لمساواة المرأة مع الرجل امام القانون باعتبار أن التمييز كان مرحلياً. ورفض الصافي التقليل في الوقت الراهن من شأن قضايا المرأة ومساواتها باعتبار أنها ليست من الأولويات.
الانتباهة
5 التعليقات
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فتى الشرق العظيم المهدي فتى الساخل الحقيقي .
2019/08/30 at 7:16 م (UTC 2) رابط التعليق
ما هو أصلا الزول بتاع الحمورية والتخريب ديل اسماعيل بوب أنا مش عارف إذا كان ديل رجل ولا ست ، أنا شوفت لينا يعقوب طنيت إنها اسماعيل بوب بعد فك ضفايره وراح للكوافير والماشطة كويتلوا شعره هههههههههههههههههههههههه ، الناس ديل بتوع الحمورية والتخريب هيلخبطوا دماغكوا ديل ناس كفرة ما بتعرفش ربنا ديل جايين يغيروا دينكوا ، ننحنا بكره نشوف الرجل لابس ست والست لابسة راجل هههههههههههههههههههههههههه ، يا لطيف يا رب ارحمنا من هالأشكال المختلة اللي خربت السودان ، لك الله يا السودان ، تحيا القائد العظيم ( عمر حسن أحمد البشير ) تحيا القوى الإسلامية ويلعن كلاب الحمورية والتخريب وبهايم المهنية وحسبنا الله ونعمة الوكيل ، يا أهل الله في السودان قوموا لثورتكم يرحمكم الله ثورتكم ثورة إسلامية قوموا لتصحيح الثورة وتصحيح الدستور ولا تنسوا أن ( القرآن دستوركم ) ومنهج حياة إلى أن تلقوا الله وانتم على ذلك وليس على ما عليه كلاب الحمورية والتخريب عملاء أمريكا والماسونية والصهيونية
، وتحيا القائد العظيم عمر البشير ووالله الذي لا إله غيره نعل البشير أشرف منهم . ( تحيا البشير ) رغم انف كلاب السودان الخونة ,
ساخرون
2019/08/30 at 8:40 م (UTC 2) رابط التعليق
بما غنك تعبر عن رأي جماعتك في ” قحط ”
فكان يجب أن تكون قسمة الكعكة _ أقصد السلطة _ بالتساوي
بمعنى 50% نساء ، 50% رجال
هذا ما يقتضيه العقل والمنطق
لأنهن كن معكم في كل ميادين المواجهة ، بل أكثر ، فأنتم في فنادق الدول الغربية ، وهن تحت شمس السودان الحارقة ، وفلذات
أكبادهن في الصفوف الأمامية ، هتافا ، وماكبدة ، وجروحا ، واستشهادا
وروني واحد منكم استشهد أو حتى انجرح بس
قال مساواة قال !
صحيح قحط ! في الفكر ، والمبادئ، والرؤى
يا ناس : وطنيااااوووو
حادب
2019/08/30 at 7:34 م (UTC 2) رابط التعليق
الترابي قال لكن لم يستطع التنفيذ
وانتي ان شاء الله ان تتجاوزوا مرحلة القول
لان الإسلام في السودان لبس ملكا الترابي أو محمود محمد طه والله يحكم لا معقب لحكمه
فتى الشرق العظيم المهدي فتى الساخل الحقيقي .
2019/08/30 at 7:38 م (UTC 2) رابط التعليق
يا إخوانه يا مسلمين الزول اسماعيل بوب ديل ما متشبه بالنساء فحسب ديل متشبه أيضا بالمسيخ الدجال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه للمسيخ الدجال إن شعره مثل أغصان الشجر و هى نفس ( ضفاير بوب اللي طالعه موضه اليومين ديل وبنشوف الشباب المسخ أتباع الماسونية وجنود الدجال عاملينها اليومين ديل ) وللأسف في دراويش في الصوفية بيعملوا شعرهم ضفاير تشبه أغصان الشجر وهى تشبها بالمسيخ الدجال لان شعره بنفس هذه الهيئة وهذا الشكل وهذا الوضف .
حادب
2019/08/30 at 7:38 م (UTC 2) رابط التعليق
الترابي قال لكن لم يستطع التنفيذ
وانتم ان شاء الله لن تتجاوزوا مرحلة القول
لان الإسلام في السودان ليس ملكا للترابي أو محمود محمد طه والله يحكم لا معقب لحكمه