مواطنون ينفذون وقفة احتجاجية أمام مستشفى الأمل

نفذ مواطنون بكوبر وقفة احتجاجية أمام مستشفى الأمل، وطالبوا بتغيير اسمه ونزعه من جهاز الأمن.وشدد المحتجون على ضرورة تحويل مبنى المستشفى إلى مركز صحي كوبر.
وبحسب الجريدة رفع المواطنون لافتات تطالب بمجانية العلاج، ورددوا هتافات تطالب بتحقيق أهداف الثورة، وهتفوا : “حقنا كامل وما بنجامل” و “حقك تقاوي وتقلعو”.
كوش نيوز
1 التعليقات
فيصل الغالى
2019/08/30 at 8:04 م (UTC 2) رابط التعليق
مطالب غريبه يريد بها هؤلاء توتير الأوضاع في البلد أكثر من ما هي متوتره ، فلو إستجابت الحكومة لهذا المطلب فستتلوها مطالب ومطالب من هؤلاء ، ما دام سيتم تعيين حكومة مدنية فهي التي تُقرر وليس بضعة أشخاص يتسلطون على المجتمع وعلى الحكومة ويجبرونهم على تنفيذ رغباتهم بواسطة وقفات يُسمونها إحتجاجية .. تلك هي الفوضى بعينها أن يأخذ البعض القانون بيدهم ويلوون يد الحكومة لتنفيذ رغباتهم والتي لا يقرها غالب أهل السودان .