أسر الشهداء يدعون لتسيير مواكب بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين

دعا دار أسر الشهداء والمفقودين لتسيير مواكب مناسبة اليوم العالمي للمفقودين، تتحرك من أمام دار أسر الشهداء والمفقودين بالمهندسين مروراً بشارع الأربعين.وناشد في بيان أمس، المتظاهرين في الموكب الى رفع صور المفقودين وإحياء ذكراهم وتذكرهم. وأشار إلى قضية قصاص الشهداء وطالب المواطنين للوقوف خلف القضة لضمان تحقيق العدالة، وقال البيان إن المواكب التي ستتحرك في الثالثة ظهراً ستكون بمثابة قرع الأجراس للمفقودين، وأضاف: ” يمر اليوم تلو اليوم واوجاعنا تتزايد لأن رفاقاً بالأمس لا ندري مصيرهم اليوم فهم أحق باحتفالاتنا بالنصر وإن كانو غياباً عن هكذا فرح فلا حق أن يسمى فرح” وتابع : قولوها للعسكر نحن لن نستبدل الرفاق باتفاق”.
وبحسب الجريدة دعت لجان أحياء بحري لإحياءة ذكرى يوم المفقودين العالمي والمشاركة في فعالية ستقيمها اليوم في الخاسمة مساء في استاد التحرير ببحري، و على مخاطبات من لجنة أطباء السودان المركزية والتخالف الديمقراطي للمحامين وممثل عن لجان بحري.
كوش نيوز
1 التعليقات
فيصل الغالى
2019/08/30 at 9:39 م (UTC 2) رابط التعليق
لا أدرى إلى متى ستخلو شوارعنا وترتاح من المواكب والمسيرات والمظاهرات والتي أرهقت الشوارع والناس .. لقد أدمن هؤلاء الخروج للشارع في الكبيرة والصغيرة وخلال ألــ 24 ساعة الماضية شهدنا موكب الشهداء هذا بأمدرمان ووقفة مستشفى الأمل ببحرى وإحتمال يكون هناك وقفه أو مسيرة في الخرطوم لا أدرى .. كل تلك الوقفات والمواكب وغيرها يقوم بتنظيمها تجمع المهنيين ذراع الحزب الشيوعى في النقابات .. كان الله في عون حمدوك والذى سيصعُب عليه التعامل مع ما يجرى في شوارع وأزقة مدن السودان .